Баррозу: вихід із ЄС зашкодить Британії - BBC
20:01, 19 жовтня 2014Світ
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Сполучене Королівство матиме "нульовий" вплив, якщо вирішить вийти з ЄС, заявив президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу.
REUTERS
За словами Баррозу, термін головування якого в Єврокомісії завершується у жовтні, Британія одна не може вести переговори зі США і Китаєм "на рівних", передає BBC Україна.
Він також зазначив, що вільне переміщення людей в рамках ЄС, - це ключовий принцип, який не може бути змінений.
Раніше британський прем'єр Девід Кемерон заявив, що якщо консерватори залишитися при владі, до 2017 року може відбутися референдум про вихід з ЄС.
Кемерон прагне поліпшити умови членства Британії в ЄС.
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