Баррозу: вихід із ЄС зашкодить Британії - BBC

За словами Баррозу, термін головування якого в Єврокомісії завершується у жовтні, Британія одна не може вести переговори зі США і Китаєм "на рівних", передає BBC Україна.

Він також зазначив, що вільне переміщення людей в рамках ЄС, - це ключовий принцип, який не може бути змінений.

Раніше британський прем'єр Девід Кемерон заявив, що якщо консерватори залишитися при владі, до 2017 року може відбутися референдум про вихід з ЄС.

Кемерон прагне поліпшити умови членства Британії в ЄС.