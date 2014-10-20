Активісти Гонконгу обурені заявою влади про нібито "зовнішнього" організатора протестів

Активіст студентського протестного руху Алекс Чоу назвав висловлювання Ляна безвідповідальними і помітив, що той не представив жодних доказів, що підтверджують цю позицію, передає Російська служба Бі-бі-сі.

У неділю в інтерв'ю місцевому телеканалу Лян Чженьїн заявив, що протести в Гонконзі "не є повністю внутрішнім рухом, оскільки в них залучені зовнішні сили". Проте він нічого не сказав про те, які саме країни або організації, на його думку, причетні до цього.

Влада в Пекіні неодноразово застерігали щодо іноземного втручання в Гонконзі, а в державних засобах інформації КНР з'являлися звинувачення на адресу Заходу в розпалюванні конфлікту.

Читайте такожУ Гонконзі в сутичках між поліцією та демонстрантами постраждали 20 осібДеякі оглядачі вказують, що Китай хоче таким чином запобігти можливу підтримку країнами Заходу протестного руху в Гонконзі.

Учасники руху "Оккупай Сентрал" - здебільшого студенти - вже четвертий тиждень протестують проти планів Пекіна відсіювати кандидатів на посаду глави адміністрації Гонконгу на виборах в 2017 році.