У Литві вирішили перейменувати "радянську" ковбасу

Таке рішення ухвалила компанія-виробник виробів під цією назвою - Samsonas.

Власник і президент компанії Альфредас Римидис сказав виданню DELFI, що таке рішення було прийнято з урахуванням геополітичної ситуації.

"Приблизно два роки тому ми провели дослідження ринку, які показали, що бренд "Радянські" асоціюється з компанією Samsonas і якістю. Ми вирішили, що всі свої товари можемо пропонувати під брендом компанії. Як раз зараз геополітична ситуація зобов'язує нас і ми відчуваємо обов'язок відмовитися від слова "радянський", - коментував він.

Компанія планує змінювати бренд з грудня.

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"Ми плануємо потроху вилучати товари, проте більше нічого не зміниться, дизайн залишиться колишнім, тільки не буде слова "радянський". Ми не хочемо, щоб хтось робив з цього політику, говорив про це, коли люди терплять біль, переживають емоції. Ми не хочемо робити з цього рекламне або політичне шоу", - сказав Римидис.

За даними компанії дослідження ринку Nielsen, представленим в минулому році, бренд "Радянські" займає 8-е місце в списку найпопулярніших продуктів харчування в Литві.