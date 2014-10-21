Британські ЗМІ познущалися з масштабних пошуків іноземної субмарини у Швеції

Залучення близько 200 військових, а також вертольотів та кораблів до пошуків маленького підводного човна виглядає трохи дивно, пише ТСН із посиланням на британське видання The Guardian.

"Російський мініатюрний підводний човен переслідують мініатюрні шведські ВМС", - сказано у статті The Guardian.

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Ще одним комічним фактом пошуків автори називають те, що Швеція не має на балансі армії вертольотів для боротьби з підводними човнами. Водночас "зневажливим" назвали відхрещування Росії від човна на фоні переміщення російського нафтового танкера у районі шведських вод, який нібито очікує сигналу для підняття на борт розшукуваної субмарини.

Військові експерти однак не відкидають приналежності таємничого підводного човна до ВМФ Росії.

"Це може бути "Тритон", субмарина, яка вміщує двох підводників, використовується спецназом і настільки мала, що може бути захована в фургоні, або "Піранья", що вміщає від чотирьох до шести осіб", - зазначив Ігор Сутягін, який працює у Королівському Об'єднаному інституті оборонних досліджень у Лондоні. Фахівець додав, що одна із таких субмарин була на озброєнні якраз Балтійського флоту ВМФ Росії.

Із ним погоджується шведський фахівець з російської військової теорії в Королівському коледжі у Лондоні Оскар Йонссон, який заявив, що підводний човен на фото, яке оприлюднило Міноборони Швеції, нагадує субмарину "Тритон", коли вона спливає на поверхню, але через якість зображення говорити про щось із упевненістю важко.

Раныше УНІАН писав, що Швеція для пошуків невідомого підводного човна закрила повітряний простір над 30 тисячами островів