Над Балтійським морем засікли російський літак-розвідник

19:21, 21 жовтня 2014
Світ
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Балтійське угруповання НАТО підняло в повітря свій літак F-16, оскільки Іл-20 пролітав недалеко від кордону.

wikimedia.org

Збройні сили Латвії виявили над Балтійським морем російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20, повідомляється у вівторок, 21 жовтня, в твіттері Міноборони країни, передає Дождь.

Балтійське угруповання НАТО підняло в повітря свій літак F-16, оскільки Іл-20 пролітав недалеко від кордону, повідомляє шведське видання Expressen із посиланням на прес-секретаря оборонного відомства Каспарса Галкінса.

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Швидше за все, латвійський літак переслідував російський всього кілька хвилин. За словами Галкінса, це «стандартна процедура».

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