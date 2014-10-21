Над Балтійським морем засікли російський літак-розвідник
19:21, 21 жовтня 2014Світ
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Балтійське угруповання НАТО підняло в повітря свій літак F-16, оскільки Іл-20 пролітав недалеко від кордону.
Латвія засікла російський літак-розвідник над Балтикою / wikimedia.org
Збройні сили Латвії виявили над Балтійським морем російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20, повідомляється у вівторок, 21 жовтня, в твіттері Міноборони країни, передає Дождь.
NATO Baltic Air Policing QRA F-16 jets on 21 OCT scrambled to intercept RU Armed Forces Il-20 over the Baltic Sea.
- NBS (@Latvijas_armija) October 21, 2014
Балтійське угруповання НАТО підняло в повітря свій літак F-16, оскільки Іл-20 пролітав недалеко від кордону, повідомляє шведське видання Expressen із посиланням на прес-секретаря оборонного відомства Каспарса Галкінса.
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Швидше за все, латвійський літак переслідував російський всього кілька хвилин. За словами Галкінса, це «стандартна процедура».
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