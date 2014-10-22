Євродепутат: якщо РФ припинить постачання газу - ЄС посилить санкції

Про це в інтерв'ю Deutsche Welle заявила євродепутат від Латвії, член делегації Європарламенту зі співпраці з Україною Сандра Калнієте.

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"Ми будемо готові зробити це (посилити санкції), якщо Росія припинить поставки газу. А також, якщо бойовики на сході України, контрольовані Росією, перетнуть умовну демаркаційну лінію, яка була встановлена в результаті домовленостей про припинення вогню. Це буде розглядатися як новий виток війни. Звичайно, не всіма членами ЄС, тому що є такі країни, які через свої внутрішні проблеми і двосторонні відносини з Росією використовують іншу термінологію, хоча і знають напевно, що це війна. Але, повірте, Німеччина, країни Балтії, Польща чинитимуть відчутний тиск на Росію і виступлять за перегляд і посилення санкцій", - сказала Сандра Калнієте.

Крім цього, відповідаючи на питання про легітимність українських парламентських виборів, в яких не зможуть взяти участь жителі окупованого Криму, а також Донецької та Луганської областей, Сандра Калнієте відповіла, що вибори легітимні. "Той факт, що частина території країни окупована і окупанти не дозволяють населенню провести вибори, виправдовує причину, з якої решта України прагне рухатися вперед", - зазначила євродепутат.