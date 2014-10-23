США і РФ мають намір разом блокувати план ЄС з ядерної безпеки - ЗМІ

Представники двох країн намагаються зірвати ініціативу Швейцарії, яка змусить операторів ядерної енергетики інвестувати більше грошей на безпеку. Про це повідомляє INSIDER з посиланням на Bloomberg. Як пише видання, про це повідомили 8 анонімних європейських і американських дипломатів.

Навіть не дивлячись на загострення відносин між США і РФ через українську кризу, дві країни об'єднують зусилля для запобігання введенню жорсткіших заходів у безпеці ядерної енергетики, заявляють дипломати.

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Повідомляють, що США є найбільшим світовим виробником ядерної енергії, в той час, як Росія експортує найбільшу кількість ядерних реакторів. Спроби ЄС підвищити безпеку ядерних реакторів зроблять виробництво енергетики більш дорогим.

ЄС зайнялася питанням ядерної безпеки після аварії від цунамі на японській АЕС острова Фукусімі в березні 2011 року. Тоді 160 тисяч людей покинули зону ураження.