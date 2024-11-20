Головним слоганом британської компанії стала фраза "Нічого не копіюй"‎.

Відомий виробник автомобілів преміум-класу Jaguar оголосив про "нову еру" для бренду в рамках реалізації плану переходу до електричних авто. Було представлено нові шрифт, логотип і монограму. На це звернуло увагу видання The Verge.

Дехто з дизайнерів назвав нововведення "спрощенням". За словами деяких спостерігачів, бренд відмовився від того, що робило його добре впізнаваним на протязі багатьох десятиліть.

Та це ще не все – Jaguar видалив всі старі пости у соціальній мережі X (Twitter). Тепер замість них можна бачити більш ніж дивний ролик з людьми у яскравому одязі.

При цьому рекламу супроводжують слогани "Позбудься від звичайного" та "Живи яскраво".

Реакція інтернету не забарилася.

"А ви (точно) продаєте авто?", – запитав жартома під відео американській підприємець Ілон Маск.

Деякі користувачі були менш стриманим:

"На цьому прикладі в школах будуть навчати, як НЕ треба проводити ребрендинг", – написав один з них.

"Ви знищили великий бренд. Jaguar повинен змагатися з Porsche, а тепер ви до них навіть не наблизитесь", – написав інший.

Дехто з користувачів заявив, що тепер Jaguar є "брендом для тиктокерів". Окрім цього, Jaguar почали порівнювати з виробниками бюджетних авто.

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Раніше стало відомо, що всі майбутні моделі BMW будуть дотримуватись стилістики, яка отримала назву Neue Klasse. В компанії заявили, що автомобілі будуть мати різні пропорції та деталі оформлення, однак "‎загальний вигляд та відчуття від них будуть однаковими"‎.

Також нагадаємо, що в цьому році з’явились фото демонстратора першого електромобіля Ferrari. Експерти звернули уваги на те, що прототип суттєво відрізняється зовні від інших моделей відомої італійської марки.

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