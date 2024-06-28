Розчаруванню немає меж: з'явилися фото прототипу першого електрокара Ferrari

Новий електричний автомобіль хочуть випустити у наступному році, наразі він проходить випробування.

З'явилися фотографії демонстратора першого електромобіля Ferrari, який планують продавати орієнтовно за 500 тисяч євро. Їх у соціальній мережі Instagram виклав користувач Дерек Корнеліссен (Derek Cornelissen).

Нові фото викликали неоднозначну‎ реакцію автолюбителів. Дехто був радий побачити перше електричне авто від відомого італійського бренду, однак інші звернули увагу на його "‎дешевий"‎ зовнішній вид.

"‎Схожий на Ford Focus"‎, – ‎написав один з користувач Instagram.

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"‎Ferrari? Ви впевнені? Мені більше нагадує Seat Leon Cupra"‎, – написав у свою чергу один з читачів автомобільного порталу Motor1.

Втім, варто зазначити, що це лише прототип і він має далеко не остаточний вигляд. Сам автор знімків повідомляє, що для випробувань використовують сильно змінений Maserati Levante. Також повідомляється, що прототип отримав фари від Ferrari Roma. Ззаду автомобіля встановили фейкові вихлопні труби.

Зазначимо, що інформації про перший електромобілі Ferrari поки що дуже мало.

Інші новинки від Ferrari

Раніше у цьому році відомий італійський бренд представив надпотужний суперкар Ferrari 12Cilindri, який розглядають у якості заміни для знаменитої моделі 812 Superfast.

Авто оснастили високооборотним атмосферним двигуном V12. Суперкар може розігнатись до 100 км/год за 2,9 с і здатен розвивати швидкість 340 км/год.

Також деякі ЗМІ повідомляли, що плануються презентація нової флагманської моделі Ferrari.

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