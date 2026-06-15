Африканців заманюють до Росії на роботу, а відправляють на фронт в Україні, – The Telegraph

Росія використовує пропозиції щодо працевлаштування, освітні гранти, спортивні заходи та міграційні агентства як інструменти для залучення іноземців до країни з подальшим підписанням військових контрактів.

Росія, ймовірно, використовує схеми працевлаштування та освітні програми для залучення громадян африканських країн до участі у війні проти України. Про це йдеться у розслідуванні The Telegraph з посиланням на нову доповідь українського Центру стратегічних комунікацій та свідчення самих учасників.

Видання наводить історію 25-річного кенійця, який представився ім'ям Майкл. За його словами, у 2025 році йому запропонували роботу в Росії, пов'язану з охороною об'єктів у тилу. Обіцяли одноразову виплату близько 5,6 тисячі фунтів стерлінгів і щомісячну зарплату 1,7 тисячі фунтів.

Однак після прибуття до Росії, як стверджує чоловік, він підписав військовий контракт російською мовою, яку не розумів, отримав зброю і практично без підготовки опинився на фронті в Україні.

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"Вони дали нам бронежилети та зброю і сказали йти. Мене ніхто нічому не навчав. Користуватися гвинтівкою я навчився, спостерігаючи за іншими", – розповів він The Telegraph.

Згідно з дослідженням українського Центру стратегічних комунікацій, Росія використовує пропозиції про працевлаштування, освітні гранти, спортивні заходи та міграційні агентства як інструменти для залучення іноземців до країни з подальшим підписанням військових контрактів.

Автори доповіді стверджують, що Кремль використовує соціально-економічні проблеми африканських держав і прагнення людей знайти роботу за кордоном.

За даними української військової розвідки, які наводить видання, вдалося ідентифікувати 2965 громадян африканських країн, які підписали контракти з російською армією.

Найчастіше вербування стосувалося громадян Кенії, Єгипту, Камеруну, Гани, Нігерії, Уганди, Алжиру, Малі, Південного Судану та Південної Африки.

За словами співрозмовника видання, спочатку він займався доставкою продовольства, пізніше опинився безпосередньо на передовій, постійно стикався з загрозою атак українських дронів, згодом дезертирував і зміг повернутися додому за сприяння посольства Кенії. З семи його знайомих, які разом вирушили до Росії, один загинув, один зник безвісти, решта повернулися. Сам Майкл стверджує, що обіцяних грошей так і не отримав.

"Це було не те, на що я погоджувався. І війна ніколи не буває легкою", – сказав він.

Вербування іноземців до армії РФ

Раніше Foreign Policy повідомляло, що РФ розширює мережу вербування іноземців для участі у війні проти України. Під виглядом пропозицій про роботу Кремль все активніше залучає громадян африканських країн. Видання навело приклад громадянина Кенії Клінтона Могеси, який ілюструє масштаб проблеми. Після завершення роботи в Катарі він повідомив родині про нову вакансію в Росії, проте вже через кілька днів опинився на військовій підготовці. Пізніше ГУР МОУ підтвердило його загибель на окупованій території України.

Велика Британія оголосила про санкції проти десятків осіб та організацій, причетних до вербування вразливих мігрантів для боротьби на боці РФ проти України та виробництва безпілотників для використання у військових діях, пише Reuters.

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