Британія запровадила санкції за вербування мігрантів для війни РФ проти України

Велика Британія у вівторок оголосила про санкції проти 35 осіб та організацій, які були причетні до вербування вразливих мігрантів для боротьби за Росію проти України та виробництва безпілотників для використання в війні.

Як повідомляє Reuters, Міністерство закордонних справ оголосило про 17 пунктів у рамках свого глобального режиму санкцій проти нелегальної міграції, пов’язаних із тим, що є мережами торгівлі людьми, що сприяють переміщенню людей, яких відправляють "на передову як гарматне м’ясо".

Міністерство закордонних справ заявило, що санкції стосуються торгівлі людьми з таких країн, як Ірак, Сомалі, Сирія та Ємен, для участі в бойових діях в Україні, а також для поїздок до Польщі та Фінляндії з метою дестабілізації.

Зазначається, що Велика Британія також додала 18 пунктів у рамках свого режиму санкцій проти Росії, кілька з яких стосуються програми "Старт-Алабуга", яку Міністерство закордонних справ описало як "російську схему вербування, що наймає осіб з-за меж Росії, зазвичай з економічно нестабільним середовищем".

"Практика експлуатації вразливих людей для підтримки невдалої та незаконної війни Росії в Україні є варварством", - заявив міністр санкцій Стівен Доуті.

Він додав, що санкції "перервуть діяльність тих, хто перевозить мігрантів як гарматне м’ясо та годує фабрики безпілотників (президента Росії Володимира) Путіна незаконними компонентами".

Санкції Британії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Велика Британія на четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, оголосила про запровадження найбільшого пакета санкцій проти РФ з 2022 року.

Лондон оголосив про майже 300 нових санкцій, спрямованих проти ключових джерел доходів Росії від енергетики, включаючи експорт нафти, та ключових постачальників військового обладнання, яке використовується у війні.

Зокрема під обмеження потрапила одна з найбільших у світі нафтопровідних компаній - "Транснєфть", яка транспортує понад 80% російського експорту нафти. Це має ще більше ускладнити Росії пошук покупців для "чорного золота", яке вже і так під санкціями.

За даними британського уряду, міжнародні санкції вже позбавили Володимира Путіна понад 450 млрд доларів, що еквівалентно фінансуванню ще двох років війни. При цьому доходи Росії від нафти нині найнижчі з 2020 року, а економіка країни стагнує.

