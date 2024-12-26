Внаслідок авіакатастрофи загинули 38 людей.

Авіакатастрофа пасажирського літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який здійснював рейс з Баку до Грозного – це, безумовно, трагедія, викликана російською державою.

Таку заяву зробив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. В етері телемарафону він наголосив, що цей інцидент є виключно воєнним злочином РФ.

"Перше – це, безумовно, трагедія. Друге – це, безумовно, трагедія, викликана російською державою, яка є неконтрольованою. І, безумовно, третє – це є російським воєнним злочином проти гуманітарного права, проти цивільного населення", – акцентував Подоляк.

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Він зауважив, що тут немає про що дебатувати:

"Це треба інтерпретувати як неспроможність російської держави контролювати процеси на своїй території. Це можна інтерпретувати як виключно воєнний злочин – безумовно, Російської Федерації".

Катастрофа пасажирського літака в Казахстані

25 грудня в Казахстані розбився пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який летів з Баку (Азербайджан) до Грозного (Чеченська Республіка, РФ)

Внаслідок авіакатастрофи загинули 38 людей. Офіційно причину аварії літака поки не названо, однак на відео, яке потрапило в соціальні мережі, на обшивці видно сліди, схожі на пошкодження від ракет ППО.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що Росія мала закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього. За його словами, літак отримав пошкодження від російського ЗРК, "і його відправили до Казахстану, замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей".

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