У Казахстані зазнав аварії літак, який прямував до Чеченської республіки.

У середу, 25 грудня 2024 року, в Казахстані зазнав аварії пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) - він упав на території аеропорту Актау.

Повітряне судно прямувало з Баку (Азербайджан) до Грозного (Чеченська Республіка, РФ), пише місцеве видання Orda.

Також повідомляється, що незадовго до катастрофи пілоти подали сигнал тривоги. Літак кілька разів перед катастрофою кружляв над аеропортом, тому на злітній смузі вже перебували співробітники екстрених служб, які чекали на момент приземлення.

"За попередніми даними, літак зник із радарів і впав у полі поруч зі злітно-посадковою смугою. Офіційних коментарів від ДСНС Мангістауської області поки не надходило. Обставини та причини події уточнюються", - пише ЗМІ.

Також ідеться, що можливою причиною події могла стати відмова обладнання літака.

Місцеве видання Tengrinews з посиланням на Управління охорони здоров'я Мангістауської області заявляє, що 12 осіб, з яких одна дитина, доставили в лікарню з різними ушкодженнями.

"На борту перебували 67 осіб, включно з членами екіпажу. На місці працюють 14 бригад швидкої допомоги", - пише ЗМІ.

Оновлено. 09:38. Азербайджанські ЗМІ заявляють, що літак через туман не зміг отримати дозвіл на посадку. Через що він був змушений полетіти в Махачкалу, а вже після цього - в Актау.

Оновлено. 09:41. Пожежу на місці аварії було ліквідовано. Повідомляється, що на місці працюють психологи ЦМК МНС і медики.

Оновлено. 9:57. "За нашими даними, на борту перебували 37 громадян Азербайджану, 16 Росії, 6 Казахстану, 3 Киргизстану", пише Tengrinews.

Оновлено. 10:24. Видання також повідомляє, що після аварії вижило 27 осіб. Вони госпіталізовані у важкому стані. Серед тих, хто вижив, 3 дітей.

Інші новини про катастрофи літаків

Раніше УНІАН повідомляв, що в Іванівській області РФ сталася аварія літака, під час якої загинули 15 осіб - 8 членів екіпажу і 7 пасажирів.

Крім того, стало відомо, що в Польщі припинила роботу комісія з розслідування катастрофи літака експрезидента Леха Кальчинського.

"Це кінець брехні польського уряду, кінець витратам сотень мільйонів на діяльність, яка не має нічого спільного зі встановленням причин трагедії", - прокоментував рішення уряду заступник міністра оборони Цезар Томчик.

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