Подивитися на "дивину" прийшло близько 100 тисяч людей.

У Китаї відвідувачам морського акваріума Xiaomeisha Sea World продемонстрували величезну китову акулу, "забувши" попередити в рекламі, що продемонструють робота. Люди, які заплатили за вхідні квитки, заявили, що вважають себе ошуканими.

Як повідомляє The Independent, акваріум Xiaomeisha Sea World у Шеньчжені відкрився 1 жовтня після п'ятирічної реконструкції. Під відкриття анонсували можливість побачити "зоряну" китову акулу. Під час тижневого пробного запуску морський парк площею 60 тисяч кв. метрів залучив близько 100 тисяч відвідувачів, кожен із яких заплатив чималу суму.

Проте багато хто був розчарований, дізнавшись, що акула у величезному акваріумі - лише штучна копія.

Деякі відвідувачі вимагали повернення грошей, а інші обрушилися із критикою на морський парк у соціальних мережах. Один із гостей, за даними ЗМІ, сказав: "Площа маленька, і навіть китова акула штучна".

Представники Sea World виправдовувалися, заявляючи, що витратили мільйони юанів на створення роботизованої копії, щоб відповідати місцевим законам, які забороняють торгівлю китовими акулами.

Як зазначається, у 2019 році в Китаї прийнято закон, який забороняє полювання на акул та відрізання їх плавців. Адміністрація парку наголосила, обманювати відвідувачів не збиралася. Однак багато людей залишилися незадоволеними. Наприклад, один із користувачів соцмереж написав:

"Хоча це заради захисту тварин, я б вважав за краще, щоб акул у них взагалі не було. Це краще ніж показувати підроблених".

The Independent також зазначає, що у серпні компанія з Шеньяну заявила, що створила першу у світі роботизовану китову акулу. Робот був майже п'ять метрів завдовжки, важив 350 кг і міг плавати, пірнати та відкривати рота. Акула керувалася дистанційно, а завдяки вбудованим технологіям могла плавати зі швидкістю до 0,7 м/с і пірнати на глибину до 20 метрів.

Схожі казуси в Китаї

Як повідомляв УНІАН, раніше зоопарк міста Тайчжоу (провінція Цзянсу, східний Китай) зазнав нищівної критики після того, як спробував виставити у вольєрі собак, пофарбованих під ведмедів виду велика панда.

Нова виставка відкрилася 1 травня і пропонувала відвідувачам побачити "собак-панд", заплативши за вхід до зоопарку стандартну плату у 20 юанів (2,77 долара) з людини. Однак відвідувачі швидко збагнули, що посаджені до вольєрів тварини є звичайними собаками породи чау-чау, яких пофарбували під панд.

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