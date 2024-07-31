Думки американському громадськості розділилися приблизно порівну.

Американці розділилися щодо того, чи повинні США продовжувати фінансувати Україну. Про це свідчить опитування Pew Research Center.

Опитування показало, що 48% американців кажуть, що їхня країна "зобов’язана допомогти Україні захистити себе від вторгнення Росії". Однак 49% американців не погодилися з думкою, що їхня країна несе таку "відповідальність".

Адміністрація Байдена оголосила в понеділок, що військові надішлють Україні щонайменше 200 мільйонів доларів на протиповітряну оборону та іншу зброю, і взяла на себе зобов’язання виділити 1,5 мільярда доларів на довгострокову підтримку оборони країни.

Відео дня

Незважаючи на розбіжності щодо допомоги Україні, американці в опитуванні Pew також переважно виступали за продовження "суворих економічних санкцій проти Росії" через її вторгнення. Причому 68% сказали, що вони або "рішуче" або "переважно схвалюють" санкції.

У промові на початку цього місяця президент Байден сказав, що Росія та її правитель Володимир Путін "зазнають поразки" у війні проти України, і що НАТО набрав сили.

"Разом ми створили глобальну коаліцію, щоб підтримувати Україну. Не сумнівайтесь, Росія зазнає поразки у цій війні. За понад два роки війни Путіна її втрати приголомшливі. Понад 350 тисяч російських військ, загиблих, поранених. … Багато молодих людей покинули Росію, тому що вони більше не бачать майбутнього в Росії", - сказав Байден.

Опитування Pew проводилося з 1 по 7 липня, в ньому взяли участь 9424 людини, а похибка вибірки становила плюс-мінус 1,3 відсоткових пункти. На питання про санкції відповіли 4747 респондентів і похибка плюс-мінус 1,9 відсоткового пункту.

Допомога США Україні - останні новини

Днями посол України у США Оксана Маркарова розповіла, коли Київ отримає кошти від Сполучених Штатів. За її словами, загалом буде виділено 60 мільярдів доларів, з яких 7,9 млрд - це пряма бюджетна допомога.

Як сказала дипломат, "найближчим часом ми побачимо велику частину, майже половину, яка буде перерахована до бюджету України".

29 липня США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України на $200 млн.

Вас також можуть зацікавити новини: