Дівчина провела в цілому 234 години в тату-салоні.

32-річна американка Джулія Нуно витратила близько 27 тисяч доларів, щоб повністю покрити своє тіло татуюваннями.

Читайте такожУ Франції вчителя вигнали з дитсадка через татуювання: дитині снилися кошмари (фото, відео)Про це пише Daily Star.

Зазначається, що дівчина захоплюється боді-артом з 18 років.

«Все почалося з маленької квітки гібіскуса на грудях, а потім вона розрослася», – зазначила вона.

В цілому Джулія провела 234 години в тату-салоні.

Нуно перейшла на геніталії, коли зрозуміла, що на її тілі більше не залишається вільного для малюнків місця. Вона зізналася, що перше татуювання в інтимній зоні зробила в листопаді в Техасі, і що вона одержима процесом нанесення малюнка.

«Довгий час я говорила всім, що ніколи не поголю голову заради татуювань, вважала це божевіллям. Але коли місця закінчилися, це стало єдиним очевидним рішенням. Коли місця не буде зовсім, я почну обводити вже існуючі лінії, надаючи їм яскравості», – заявила Нуно.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН