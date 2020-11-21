32-річна американка Джулія Нуно витратила близько 27 тисяч доларів, щоб повністю покрити своє тіло татуюваннями.
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Зазначається, що дівчина захоплюється боді-артом з 18 років.
«Все почалося з маленької квітки гібіскуса на грудях, а потім вона розрослася», – зазначила вона.
В цілому Джулія провела 234 години в тату-салоні.
Нуно перейшла на геніталії, коли зрозуміла, що на її тілі більше не залишається вільного для малюнків місця. Вона зізналася, що перше татуювання в інтимній зоні зробила в листопаді в Техасі, і що вона одержима процесом нанесення малюнка.
«Довгий час я говорила всім, що ніколи не поголю голову заради татуювань, вважала це божевіллям. Але коли місця закінчилися, це стало єдиним очевидним рішенням. Коли місця не буде зовсім, я почну обводити вже існуючі лінії, надаючи їм яскравості», – заявила Нуно.
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