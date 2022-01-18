Мітт Ромні вказав, що Путіну треба дати зрозуміти, що "Північний потік-2" не запустять, якщо продовжиться агресія.

Американський сенатор-республіканець Мітт Ромні заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін намагається відтворити СРСР. Політик вважає, що захід не повинен цього допустити.

Про це пише Politico.

"Він (Путін, - ред.) намагається відновити те, що у нього було раніше. Цього не можна допустити", - заявив Ромні.

За його словами, президент РФ намагається послабити і розвалити Північноатлантичний альянс. Американський політик вважає, що заходу потрібен сильний військовий блок для захисту. Він вказав, що загроза виходить не тільки з Росії, але і Китаю.

Крім того, Ромні переконаний, що Путіну треба дати зрозуміти, що газопровід "Північний потік-2" не буде запущений, якщо він "зробить які-небудь дії щодо повалення уряду в Україні".

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11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року.

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