Вітольд Ващиковський вважає, що Європу може чекати війна з РФ, якщо зараз залишать Україну.

Колишній глава Міністерства закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський звинуватив Російську Федерацію у використанні газопроводів для шантажу Європи. Він упевнений, що ці проекти необхідно розглядати як політичні інструменти.

Про це колишній дипломат розповів у коментарі El Confidencial.

На його думку, "Північний потік-2" - один з найбільш агресивних інструментів РФ для домінування в Європі, тому Захід повинен ввести масштабні санкції.

"Можливо, нам потрібно ввести більше санкцій, ніж у 2014 році. Ми повинні покарати відомих людей, які підтримують Путіна: бізнесменів, спортсменів, художників або вчених, які подорожують і беруть участь скрізь без будь-яких наслідків", – заявив Ващиковський.

Читайте такожНамагання Росії розділити Захід зазнали краху-БоррельПри цьому він зазначив, що президент РФ Володимир Путін захоче більше, якщо Європа зараз залишить Україну, Казахстан і Східну Європу, тому агресія Москви може просунутися далі.

"Північний потік-2" - Що відомо

"Північний потік-2" - це магістральний газопровід з Росії до Німеччини. Проект передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва.

При цьому 23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

Тим часом Росія не відмовилася від своїх планів щодо проекту. 4 жовтня почали заповнювати газом першу нитку газопровід.

Читайте такожБез підтримки США ми можемо залишитися віч-на-віч з європейським інфантилізмом-Коболєв15 листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) дозволило НАК "Нафтогаз України" взяти участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".

Потім BNetzA призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.

27 листопада 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський газопровід "Північний потік-2" може запрацювати без сертифікації. У цьому випадку доведеться сплатити штраф у розмірі приблизно 1 мільйон євро.

Вас також можуть зацікавити новини: