Прилетіла лікувати рак: в Ізраїлі загинула 7-річна донька українського військового, - The Telegraph

Крім того, у тій трагедії загинула її мати, бабуся та двоє двоюрідних сестер. Батько сім'ї воює проти російських загарбників.

Семирічна українська дівчинка Анастасія Бурик загинула разом із родиною внаслідок іранського ракетного удару по ізраїльському місту Бат-Ям. Вона прилетіла в Ізраїль на лікування від рідкісного окологічного захворювання, пише The Telegraph.

Дитина разом із матір’ю, бабусею та двома двоюрідними сестрами загинула, коли ракета влучила в житловий будинок рано вранці минулої неділі. Це стало однією з наймасштабніших втрат серед мирного населення від початку збройного конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Настя родом з Одеси. Дівчина боролася з рідкісним онкологічним захворюванням — лімфобластним лейкозом. Діагноз поставили у 2022 році, і вона пройшла курс хіміотерапії в Україні. Після нетривалого покращення стався рецидив, і родина вирішила шукати порятунок у медичних центрах Ізраїлю. Вони сподівалися, що там буде не лише лікування, а й безпека, яку в Україні зруйнувала Росія.

Відео дня

Батько Насті, Артем Бурик, залишився в Україні, де воює проти російської агресії. Його донька, яка втекла від війни на батьківщині, загинула в іншій війні — за тисячі кілометрів від дому.

Мати дівчинки, Марія Пешкурова, ще за життя доньки писала, як дізналася про діагноз доньки:

"З того дня я живу в паралельній реальності, де головне — рятувати. Дихати. Не здаватися".

Після ракетного удару Марію дістали з-під завалів лише на четвертий день. Загалом, за даними ізраїльської влади, жертвами атаки стали десятеро осіб, ще близько 180 постраждали.

У відповідь на трагедію Міністерство закордонних справ України закликало громадян негайно залишити території Ізраїлю та Ірану у зв’язку з подальшою ескалацією конфлікту.

Що передувало

Про трагедію в Бат-Ямі стало відомо нещодавно. Як повідомляв УНІАН з посиланням на дипломатів, 14 червня внаслідок ударів Ірану загинула родина з Одеси з п'яти людей.

Тоді повідомлялося, що родина - бабуся, мати, донька та двоє молодих племінників приїхали в місто Бат-Ям, щоб лікувати одного з членів сім’ї.

Вас також можуть зацікавити новини: