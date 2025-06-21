Прилетіла лікувати рак: в Ізраїлі загинула 7-річна донька українського військового, - The Telegraph

Семирічна українська дівчинка Анастасія Бурик загинула разом із родиною внаслідок іранського ракетного удару по ізраїльському місту Бат-Ям. Вона прилетіла в Ізраїль на лікування від рідкісного окологічного захворювання, пише The Telegraph.
Дитина разом із матір’ю, бабусею та двома двоюрідними сестрами загинула, коли ракета влучила в житловий будинок рано вранці минулої неділі. Це стало однією з наймасштабніших втрат серед мирного населення від початку збройного конфлікту між Ізраїлем та Іраном.
Настя родом з Одеси. Дівчина боролася з рідкісним онкологічним захворюванням — лімфобластним лейкозом. Діагноз поставили у 2022 році, і вона пройшла курс хіміотерапії в Україні. Після нетривалого покращення стався рецидив, і родина вирішила шукати порятунок у медичних центрах Ізраїлю. Вони сподівалися, що там буде не лише лікування, а й безпека, яку в Україні зруйнувала Росія.
Батько Насті, Артем Бурик, залишився в Україні, де воює проти російської агресії. Його донька, яка втекла від війни на батьківщині, загинула в іншій війні — за тисячі кілометрів від дому.
Мати дівчинки, Марія Пешкурова, ще за життя доньки писала, як дізналася про діагноз доньки:
"З того дня я живу в паралельній реальності, де головне — рятувати. Дихати. Не здаватися".
Після ракетного удару Марію дістали з-під завалів лише на четвертий день. Загалом, за даними ізраїльської влади, жертвами атаки стали десятеро осіб, ще близько 180 постраждали.
У відповідь на трагедію Міністерство закордонних справ України закликало громадян негайно залишити території Ізраїлю та Ірану у зв’язку з подальшою ескалацією конфлікту.
Що передувало
Про трагедію в Бат-Ямі стало відомо нещодавно. Як повідомляв УНІАН з посиланням на дипломатів, 14 червня внаслідок ударів Ірану загинула родина з Одеси з п'яти людей.
Тоді повідомлялося, що родина - бабуся, мати, донька та двоє молодих племінників приїхали в місто Бат-Ям, щоб лікувати одного з членів сім’ї.