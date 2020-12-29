На тлі пандемії коронавірусу її випередив на один процентний пункт міністр охорони здоров'я країни Йенс Шпан.

Згідно з опитуванням громадської думки, проведеним Kantar для Bild am Sonntag, Ангела Меркель більше не є найпопулярнішим політиком у Німеччині.

Читайте такожМеркель назвала терміни повернення Німеччини до "нормального життя" (відео)На тлі пандемії коронавірусу її випередив, нехай і на один процентний пункт, міністр охорони здоров'я країни Йенс Шпан.

Згідно з опитуванням, 52% респондентів висловилися за те, щоб саме Шпан мав «максимально можливий вплив у політиці» Німеччини. Рейтинг схвалення його діяльності за рік виріс на 34%, оскільки більшість німців вважають, що країна вдало впоралася з наслідками пандемії COVID-19. Особливо високий рейтинг міністра серед жінок: його кандидатура отримала схвальну оцінку у 66% учасниць опитування, передає kommersant.

Рейтинг самої Меркель за цей рік також виріс, але тільки на 11% в порівнянні з минулим роком, чого виявилося недостатньо для збереження лідерства в рейтингу політиків країни. В цілому респондентам пропонувалося оцінити роботу 18 політиків.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН