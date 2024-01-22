Раніше Ілон Маск потрапив в антисемітський скандал, який призвів до масового відтоку рекламодавців з його соцмережі Х.

Ілон Маск відвідав у понеділок німецький концтабір часів Другої світової Аушвіц-Біркенау, щоб відбілити свою репутацію після звинувачень в антисемітизмі у його соцмережі X.

Як пише Independent, приватний візит, очевидно, був відповіддю на заклики деяких єврейських релігійних лідерів до Маска побачити на власні очі найбільш символічне місце жахів Голокосту.

Маск був сфотографований під час відвідання концтабору Аушвіц-Біркенау. Це огороджена колючим дротом територія поблизу Освенцима на півдні Польщі, де збереглися дерев'яні бараки для в'язнів, руїни газової камери, а також стоїть пам'ятник жертвам. Щороку там проходять міжнародні церемонії.

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Пізніше в понеділок Маск мав обговорити антисемітизм в Інтернеті в рамках конференції Європейської єврейської асоціації в Кракові напередодні Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту 27 січня, який відзначається в річницю визволення табору в 1945 році.

Звинувачення Маска в антисемітизмі

В кінці 2023 року Ілон Маск потрапив в антисемітський скандал, звинувативши єврейських активістів у нападках на його бізнес. Маск вважає, що Антидефамаційна Ліга (організація, що бореться проти антисемітизму) чинить тиск на рекламодавців, що призвело до падіння доходів його соцмережі.

Після цього Європейська комісія заявила, що більше не буде розміщувати рекламу на X через поширення дезінформації, особливо щодо війни Ізраїлю та ХАМАС. Також до ігнорування соцмережі Маска приєдналися й інші світові компанії, зокрема, Apple, Disney, Comcast, Lionsgate і Paramount Global. Видання The Washington Post зазначило, що саме зростання антисемітизму на платформі Х стало причиною відходу з соціальної мережі великої кількості рекламодавців.

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