Борис Надєждін визнав, що російські суди виносять неадекватні вироки.

Екс-депутат Держдуми РФ Борис Надєждін, якого називають "єдиним антивоєнним кандидатом" у президенти Росії, заявив, що чинного лідера країни Володимира Путіна не можна віддати під трибунал через конституційні нюанси.

Зокрема, виданню "Медуза" Надєждін сказав, що росіяни, які вчинили якісь страшні злочини, пов'язані з так званою СВО або до вторгнення в Україну, повинні постати перед судом РФ.

"Воно, звичайно, теж те ще правосуддя на сьогоднішній день — ми бачимо всі ці вироки", — визнає Надєждін. За його словами, російські суди зможуть виносити справедливі вироки тільки, коли стануть "адекватними". При цьому Надєждін вважає, що Путін в РФ під суд не піде.

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"Його не можна судити, тому що є Конституція, є закон Російської Федерації про гарантії прав осіб, які здійснювали повноваження президента РФ. Під нього зараз потрапляють два громадянина, як ви розумієте, — Медведєв і Путін. Відповідно до цього Закону їх ні за що взагалі неможливо залучити", — сказав Надєждін.

При цьому, він вважає, що не слід вносити будь-які зміни в законодавство РФ.

"Мало я потім чогось нароблю, комусь чогось не сподобається і мене теж почнуть репресувати. Навіщо це?... Це чисто російська традиція - приходить новий начальник і всіх, хто до цього був, починає репресувати. Це ж у нас постійно відбувається, неправильно це", — говорить претендент в кандидати на виборах.

Надєждін не дає чіткої відповіді на питання про окупований півострів Крим.

"Я обираюся в президенти Російської Федерації. Звертаю вашу увагу: Не України, не Європейського Союзу, а Російської Федерації. Я, коли буду вступати на посаду, принесу присягу на Конституції Російської Федерації", — заявив він.

При цьому Надєждін не виключає, що все-таки запропонує змінити якісь пункти в Конституції РФ.

"Те, що в цій Конституції, мені здається неправильним, я запропоную змінити в повній відповідності з дев'ятою главою Конституції — на відміну від Путіна, який провів абсолютно антиконституційний референдум в 2020 році. Я нічого такого робити не буду. Якщо зрозумію, що треба змінити Конституцію, зокрема, перелік суб'єктів Російської Федерації, як в дев'ятому розділі написано, так і буду діяти", — стверджує Надєждін.

"Антивоєнний кандидат" також висловився на предмет того, що ті чи інші росіяни можуть постати за скоєні злочини перед Міжнародним судом.

"Я буду захищати інтереси громадян РФ, і в цьому сенсі всякі міркування про Гаагу залиште тим, хто знаходиться навколо Гааги. А я буду перебувати в Росії, і буду діяти в інтересах громадян Російської Федерації. Включаючи тих, які живуть в Криму, — звертаю вашу увагу", — акцентує Надєждін.

"Антивоєнний" кандидат у президенти РФ - що про нього відомо

Нагадаємо, в РФ вишикувалися черги, щоб поставити підпис за висунення на президентських виборах екс-депутата Держдуми Бориса Надєждіна, якого російська опозиція називає "єдиним антивоєнним кандидатом". До кінця січня йому потрібно зібрати 100 тисяч підписів. Частина опозиціонерів вважає, що Надєждін є узгодженим з Кремлем кандидатом.

Голосувати за нього закликала Катерина Дунцова, якій ЦВК РФ відмовила у висуненні, Максим Кац, Михайло Ходорковський, любов Соболь та Іван Жданов. На їхню думку, голос за Надєждіна-єдиний безпечний спосіб висловити антивоєнну позицію. Сам політик запевняє, що хоче зупинити війну, оскільки "жодна із заявлених цілей СВО не виконана і навряд чи здійсненна без величезного збитку економіці і непоправного удару по демографії Росії".

Раніше Надєждін сказав, що хоче "людського ставлення" до учасників так званої СВО, оскільки ці громадяни РФ "виконують свій обов'язок, проливають кров і ризикують".

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