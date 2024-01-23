Перед виборами до Держдуми 2016 року він брав участь у праймеріз "Єдиної Росії".

У РФ вишикувалися черги, щоб поставити підпис за висунення на президентських виборах екс-депутата Держдуми Бориса Надєждіна. Російська опозиція називає його "єдиним антивоєнним кандидатом".

До кінця цього місяця йому потрібно зібрати 100 тисяч підписів. 16 січня було зареєстровано менше 13 тисяч підписів, а вже вчора - понад 83 тисячі. При цьому частина опозиціонерів вважає, що Надєждін є узгодженим з Кремлем кандидатом.

Раніше голосувати за нього закликала Катерина Дунцова, якій російська ЦВК відмовила у висуненні, Максим Кац, Михайло Ходорковський, Любов Соболь та Іван Жданов. Вони кажуть росіянам, що для них голос за Надєждіна - єдиний безпечний спосіб висловити свою антивоєнну позицію.

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Що "антивоєнний" Надєждін говорить про війну в Україні:

Політик запевняє, що хоче зупинити війну, оскільки "жодна із заявлених цілей СВО не виконана і навряд чи здійсненна без величезного збитку економіці і непоправного удару по демографії Росії".

Раніше 60-річний Надєждін сказав, що хоче, щоб до російських окупантів "по-людськи ставилися", оскільки вони зараз "виконують свій обов'язок, проливають кров і ризикують".

"Я російський патріот. І я буду служити своїй батьківщині і захищати в тому числі тих хлопців, яких політичне керівництво змусило йти на фронт. Я думаю в першу чергу про Росію, при всій повазі і розумінні страждань українського народу", - сказав він у розмові з "Теперішнім часом".

Крім того, він заявив, що в Україні "за критику начальства садять крутіше, напевно, навіть, ніж в Росії". Коли журналіст попросив навести приклад, той сказав, що у нього немає таких прикладів. "Це я так, домислив випадково", - додав він.

Надєждін каже, що після перемоги на виборах відразу запропонує Україні перемир'я для припинення вогню. "Не знаю, хто в Україні буде президентом в цей момент. Я щось сильно сумніваюся, що Зеленський може домовлятися про припинення вогню і перемир'я. Може, Арестович буде. Я не дуже добре стежу за українською політикою", - сказав він.

А в інтерв'ю виданню SOVA він не став прямо відповідати на питання, чи визнає територіальну цілісність України. "Це питання переговорів, питання мирного договору. < ... > Має значення позиція тих, хто живе в Криму, в Херсоні, в Запоріжжі. Ось їх позиція має значення набагато більше, ніж моя особиста позиція. <...> У будь-якому випадку, я буду вирішувати це питання в повній відповідності з Конституцією Російської Федерації", - сказав російський політик.

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