Експерти вважають, що цього року наша цивілізація все ще надзвичайно близька до глобальної катастрофи, яка загрожує самому її існуванню.

Експерти показали нинішній час на так званому "Годиннику судного дня", який символічно вказує, на скільки близько людство підішло до глобальної катастрофи, здатної його знищити. За задумом, коли годинник покаже північ, настане апокаліпсис.

В 2021 році його стрілки як ніколи близькі до півночі, - пише Newsweek. Члени редакції Bulletin of the Atomic Scientists показали цьогорічний циферблат "Годинника судного дня" під час віртуальної конференції. Його стрілки показують, що до апокаліптичної півночі лишилося всього 100 секунд. На такий час годинник перевели в 2020 році, коли пандемія коронавірусу ще тільки набирала обертів. І це найгірший показник з 1947 року, коли "Годинник судного дня" взагалі був створений.

Читайте такожSüddeutsche Zeitung: Цивілізації гинуть, коли настане кінець нашій?Сам журнал Bulletin of the Atomic Scientists з'явився в 1945-му. Його засновником виступив відомий фізик Альберт Ейнштейн. Так вчений відреагував на перший в історії ядерний удар, який провели США в ході Другої світової війни. Експерти кажуть, що загроза для виживання людства сьогодні навіть ще вищща, ніж тоді.

На додачу до ядерної загрози й проблем з екологією, у 2020 році світ так і не зміг побороти пандемію COVID-19. Показники годинника зазвичай засновані на ядерних ризиках, змінах клімату й впливі технологій. Але при переведенні стрілок оцінюються й інші загрози для існування людства.

Президент і виконавчий директор Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон зауважила, що пандемія COVID-19 доводить, що людство досі катастрофічно не готове боротися з потенційними апокаліптичними загрозами.

"Стрілки Годинника судного дня показують, що до півночі лишилося 100 секунд. І це ближче до півночі, ніж будь-коли. Смертельна і страшна пандемія COVID-19 служить історичним дзвінком для пробудження, яскравою ілюстрацією того, що національні уряди й міжнародні організації не готові боротися з загрозами ядерної зброї й кліматичних змін, які по-справжньому здатні знищити цивілізацію", - сказала вона.

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Переклад: Лесь Димань