Затримання Ігоря Додона потрапило на відео.

Правоохоронці супроводили п'ятого президента Молдови Ігоря Додона до слідчого ізолятора. Його затримали за підозрою в державній зраді.

Про це повідомляє Point.md.

До будинку політика пригнали білий мікроавтобус, куди його посадили співробітники Служби інформації та безпеки Молдови. У цей момент біля будинку політика проходив мітинг, на якому люди скандували "У в'язницю!"

Додон спокійно сів у машину та не зробив жодних заяв. Повідомляється, що його затримали на 72 години. За словами представника антикорупційної прокуратури, у цій справі затримали ще двох осіб.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 травня антикорупційні прокурори разом зі співробітниками Національного центру боротьби з корупцією та Служби інформації та безпеки провели обшуки в будинку п'ятого президента Молдови Ігоря Додона, який відзначився зайвою прихильністю російському колезі Володимиру Путіну. Крім того, слідчі дії проводилися і в нерухомості, яка належить посередникам.

Обшуки проводили в рамках справи про пасивну корупцію, незаконне збагачення, зраду Батьківщини та фінансування партії соціалістів злочинною організацією

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