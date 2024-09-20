Влада Мексики переконала Путіна, що його не заарештують, але замість цього він направить свого представника на захід.

Лідер Кремля Володимир Путін, якого запросили на інавгурацію президента Мексики Клаудії Шейнбаум, вирішив не летіти на цей захід, заявив директор латиноамериканського департаменту МЗС Росії Олександр Щетинін в інтерв'ю RTVI.

"Ми таке запрошення отримали, ми вдячні мексиканській стороні за це", - зазначив він.

Поточний президент Мексики Андрій Мануель Лопес Обрадор підкреслив, що затримати Путіна "неможливо і це не від них залежить", йдеться у ЗМІ. Незважаючи на те, що Мексика є однією з країн-учасників Римського статуту Міжнародного кримінального суду, а російський правитель — військовим злочинцем, на арешт якого є ордер.

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У матеріалі повідомляється, що Путін, зі свого боку, призначив свого представника, який представлятиме Росію на заході. Щетинін в інтерв'ю не пояснив, з якої причини господар Кремля відмовився летіти на інавгурацію, він лише зазначив, що Москва "діє згідно з протокольною практикою".

Путін у світовій політиці

Раніше УНІАН повідомляв, що Путін намагається перебудувати світову торгівлю - і зазнає невдачі. Експерти заявляють, що він намагається налагодити нові зв'язки з Індією та Китаєм, але нові правила США підвищують ризик штрафів для тих, хто працює з Росією.

Крім того, ЄС закликав заарештувати Путіна і його чиновників через глибоку стурбованість долею українських дітей.

"Європейський Союз вкотре закликає Росію та Білорусь негайно забезпечити їхнє безпечне повернення в Україну", - вказується в заяві.

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