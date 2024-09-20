Лідер Кремля Володимир Путін, якого запросили на інавгурацію президента Мексики Клаудії Шейнбаум, вирішив не летіти на цей захід, заявив директор латиноамериканського департаменту МЗС Росії Олександр Щетинін в інтерв'ю RTVI.
"Ми таке запрошення отримали, ми вдячні мексиканській стороні за це", - зазначив він.
Поточний президент Мексики Андрій Мануель Лопес Обрадор підкреслив, що затримати Путіна "неможливо і це не від них залежить", йдеться у ЗМІ. Незважаючи на те, що Мексика є однією з країн-учасників Римського статуту Міжнародного кримінального суду, а російський правитель — військовим злочинцем, на арешт якого є ордер.
У матеріалі повідомляється, що Путін, зі свого боку, призначив свого представника, який представлятиме Росію на заході. Щетинін в інтерв'ю не пояснив, з якої причини господар Кремля відмовився летіти на інавгурацію, він лише зазначив, що Москва "діє згідно з протокольною практикою".
Путін у світовій політиці
Раніше УНІАН повідомляв, що Путін намагається перебудувати світову торгівлю - і зазнає невдачі. Експерти заявляють, що він намагається налагодити нові зв'язки з Індією та Китаєм, але нові правила США підвищують ризик штрафів для тих, хто працює з Росією.
Крім того, ЄС закликав заарештувати Путіна і його чиновників через глибоку стурбованість долею українських дітей.
"Європейський Союз вкотре закликає Росію та Білорусь негайно забезпечити їхнє безпечне повернення в Україну", - вказується в заяві.