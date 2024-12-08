Події в Сирії також прокоментував і британський прем'єр Кір Стармер. Він вітав падіння "варварського" режиму Асада.

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск вважає, що падіння режиму Башара Асада в Сирії говорить про можливість перемогти РФ та її союзників.

Про це політик написав соцмережі Х, вперше прокоментувавши ситуацію в Сирії. "Події в Сирії змусили світ усвідомити, що навіть найжорстокіший режим може впасти, і що РФ та її союзники можуть бути переможені", – зазначив Туск.

Події в Сирії також прокоментував і британський прем'єр Кір Стармер. Він вітав падіння "варварського" режиму Асада.

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"Події в Сирії, що відбулися останніми днями, безпрецедентні. Ми обговорюємо їх з нашими партнерами в регіоні і уважно стежимо за ситуацією. Сирійський народ занадто довго страждав від варварського режиму Асада, і ми вітаємо його закінчення", - сказав британський прем'єр.

Глава британського уряду закликав до "миру та стабільності" у Сирії.

Ситуація в Сирії

8 грудня стало відомо про повалення багаторічного режиму Башара Асада. Сам він втік з країни і наказав мирно передати владу. За деякими даними, Асад попрямував до свого друга в Москву.

При цьому також стало відомо, що РФ згортає свій контингент у Сирії. Його привели в готовність. Повідомляють, що з Тартуса в Середземне море вийшли російський фрегат "Адмирал Григорович" і вантажне судно "Инженер Трубин".

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