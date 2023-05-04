Інформації про подію поки недостатньо, зазначив сенатор.

Поки Сполучені Штати Америки не бачать жодних ознак того, що за ймовірною атакою на Кремль стоїть Україна.

Про це заявив голова сенатського комітету з розвідки Марк Уорнер в коментарі CNN. Після закритої наради з директором Центрального розвідувального управління Вільямом Бернсом він зазначив, що впевнено говорити про причини події поки рано.

"У нас все ще мало інформації... Принаймні, на даний момент немає ніяких вказівок на те, що джерелом були українці", - сказав Уорнер.

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Атака БПЛА на Кремль: що відомо

Нагадаємо, що в ніч на 3 травня невідомі безпілотники атакували Кремль. У Росії відразу звинуватили в атаці Україну, назвавши це "спланованою терористичною акцією" і "замахом на Путіна".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна бореться за свої території, а не атакує чужі. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що атака могла бути справою рук місцевих сил опору.

Після цього в Кремлі заявили, що до атаки причетні Сполучені Штати. У Білому домі назвали ці звинувачення безглуздими.

За даними Sky News, Міністерство оборони Великобританії вважає цю атаку інсценуванням Москви.

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