Водночас, НАТО продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголошує, що Україна може атакувати територію Російської Федерації, бо має право на самозахист.

У генерального секретаря НАТО запитали про його реакцію на здійснення Україною можливих атак на російську територію, у тому числі на Москву.

"У нас точно така ж позиція зараз як і на початку війни - що Україна має право обороняти себе. Агресивна війна Росії проти України - це кричуще порушення міжнародного права. Право на самооборону закріплене у Статуті ООН. Немає сумнівів, що відбувається. Це агресивна війна президента Путіна і Москви проти України. Україна має право захищати себе", - наголосив Столтенберг на брифінгу перед початком неформального засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

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Як підкреслив генеральний секретар, Путін розпочав цю війну, і він може її припинити.

"Це шлях, аби створити мир і стабільність, і забезпечити, аби не було подальшого загострення війни. Ми підтримуємо Україну. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну. Ми виступатимемо на стороні України стільки, скільки це буде потрібно", - сказав Столтенберг.

Водночас, як сказав генеральний секретар Альянсу, підтримка України не робить НАТО стороною конфлікту.

"Ми маємо право підтримувати Україну не стаючи стороною конфлікту", - зазначив він.

Також Столтенберг уточнив, що НАТО має два завдання: надавати підтримку Україні і унеможливити, аби агресивна війна Росії проти України не вийшла за межі України.

"Бунт" безпілотників у Росії - що відомо

На території Росії регулярно трапляються атаки невідомих безпілотників. Зокрема ударів зазнають НПЗ та інші об'єкти, що мають військове значення. Вранці 30 травня група безпілотників атакувала західні околиці Москви. У цій атаці значущого збитку заподіяно не було, але Росія звинуватила в атаці Україну.

Міністр закордонних справ Британії, коментуючи цю подію, висловив упевненість, що українці мають повне право атакувати військові об'єкти в Росії, оскільки ведуть оборонну війну. А в США навпаки заявили, що не підтримують атаки по російській території, особливо з використанням американської зброї.

Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт заявив, що Україна має повне право завдавати ударів по території РФ, але Німеччина проти того, щоб для цього використовували німецьку зброю.

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