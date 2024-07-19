"Росенергоатом" каже, що це неправдива інформація.

Дані про стан Ростовської АЕС наразі перевіряються, але не можна виключати, що російська влада може приховувати інформацію про техногенну катастрофу.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, коментуючи інформацію російських каналів про нібито витік радіації на АЕС. "Звичайно, всі українці і ми з вами з нетерпінням чекаємо на добрі новини, що там ще буде палати на території РФ. Але перевіряємо, стежимо. Зрозуміло, що до інформації, яка поширюється із російських пабліків, необхідно дуже уважно ставитись і ділити на кілька порядків", - наголосив він.

Юсов підкреслив, що Росія є закритою державою, яка "бреше про будь-які справжні техногенні, в тому числі, проблеми". За його словами, приклад з Чорнобилем в СРСР "дуже красномовний", бо тоді про аварію намагались не говорити.

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"Виключати проблеми такого порядку ми не можемо і говорити повністю сьогодні, що це не так - немає для цього підстав. Перевіряти повинні. Те, що режим Путіна може приховувати правду від власних громадян, від міжнародної спільноти про якісь серйозні проблеми в енергетичній сфері - так, може. Така природа диктатури. Але правду все одно ми дізнаємося", - наголосив Юсов.

Як відомо, в соцмережах почала поширюватися інформація про витік радіації через скид радіоактивної води на Ростовській АЕС. Ніяких підтверджень наразі немає. "Росенергоатом" назвав цю інформацію фейком.

Аварії в Росії

Як повідомляв УНІАН, цього місяця у Ростовській області горіла Новочеркаська ГРЕС. Вогонь охопив 200 квадратних метрів покрівлі шостого енергоблоку.

Працівників станції евакуювали, а роботу довелося зупинити. В мережі писали про трьох постраждалих від пожежі. Відомо, що ця ГРЕС є основною базовою електростанцією в енергосистемі регіону.

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