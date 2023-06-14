На 6-му енергоблоці Новочеркаської ГРЕС загорілася покрівля на площі 200 квадратних метрів, робота станції зупинена.

У Новочеркаську Ростовської області РФ сталася пожежа на тепловій станції, повідомляють російські Телеграм-канали. Повідомлялося, що на 6-му енергоблоці Новочеркаської ГРЕС загорілася покрівля на площі 200 квадратних метрів.

Повідомляється, що робота станції була зупинена, всіх людей евакуювали. Також пізніше Телеграм канали повідомляли про трьох постраждалих, яким надається медична допомога. У них опіки рук і обличчя 1 і 2 ступеня.

Як повідомляє один з каналів з посиланням на джерело в силових структурах, причиною пожежі став вибух. "Постраждали троє чоловіків, всі троє зараз перебувають у медиків. Вогонь охопив вже 400 квадратних метрів", - розповів співрозмовник редакції.

Телеграм-канал Mash також пише, що очевидці перед пожежею чули "бавовну". Також повідомлялося, що пожежа продовжує поширюватися, вогонь може перекинутися на 5-й енергоблок

Відзначається, що Новочеркаська ГРЕС поряд з Ростовською АЕС є основною базовою електростанцією в Ростовській енергосистемі. Встановлена потужність 2258 МВт.

Цікаві новини Росії

Останнім часом в Росії дуже часто відбуваються вибухи і пожежі. Так, на початку травня в Свердловській області загорілися склади з порохом. А 13 червня в російському Краснодарі сталася пожежа на нафтопереробному заводі.

Крім того, самі росіяни також бувають причинами таких подій.

Зокрема, 13 червня в Іркутській області РФ на річці Лена зіткнулися два танкери, через інцидент в районі ввели режим надзвичайної ситуації. У річці в результаті аварії могли опинитися до 90 тонн бензину.

Вас також можуть зацікавити новини: