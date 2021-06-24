Канадські експерти не знайшли доказів умисного знищення літака МАУ в Ірані.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Повідомляється, що місцеві журналісти послалися на звіт уряду, який поки не оприлюднили.
«До цих висновків нібито вдалося прийти на основі зібраних доказів і даних розвідки. У той же час це не звільняє Іран від відповідальності за загибель 176 осіб», – йдеться в сюжеті.
Читайте такожІран залякував родичів жертв катастрофи українського літака - правозахисникиДаний звіт уряду повинен допомогти Канаді вирішити, чи вводити санкції проти Ірану і які саме.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані
8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 знаходилося 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії.
Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий «в результаті ненавмисної людської помилки», і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
17 березня Іран оприлюднив остаточний звіт, в якому причиною збиття літака МАУ названа «помилка» оператора ППО, який побачив в пасажирському лайнері, щойно злетів з міжнародного аеропорту Тегерана, «ворожу ціль».
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram