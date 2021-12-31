Феєрверки і салюти у Сіднеї засвітлювали небо впродовж близько 13 хвилин.

Австралія зустріла новий 2022 рік видовищними довготривалими салютами і феєрверками.

Пряма трансляція з Сіднею велася агентством Reuters у соціальній мережі Facebook.

Новий рік у більшій частині цієї країни настав о 15:00 за київським часом.

Традиційно, найбільше піротехнічне шоу в Австралії відбувається у місті Сідней над затокою Порт-Джексон.

Феєрверки і салюти у Сіднеї засвітлювали небо впродовж близько 13 хвилин.

Зокрема, найбільші салюти запускалися з аркового мосту "Гарбор-Брідж". Як і у минулі роки, салюти і феєрверки злітали з усіх сторін мосту - вверх та з обох боків.

Наприкінці вогняного шоу неймовірною красою з мосту став піротехнічний водоспад, який ніби спадав у води затоки Порт-Джексон.

Крім того, видовищні салюти запускалися з даху Сіднейського оперного театру та з човнів, які стояли на якорі у затоці.

Перед Австралією, о 13:00 за київським часом, Новий рік зустріла Нова Зеландія.

У цій країні цього року не було салютів, які традиційно запускаються з найбільшої споруди у Південній півкулі планети - з телекомунікаційної вежі "Скай Тавер" (328 м), яка розташовується у найбільшому місті країни - Окленді. Ця вежа лише підсвічувалася різними кольорами. Але в окремих частинах Окленда у небі можна було побачити феєрверки та салюти. Водночас водії, які проїжджали через Оклендський міст у бухті Вайтемата сигналили на знак настання нового року.

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Раніше УНІАН вже повідомляв, що світ почав зустрічати 2022-й. Вже відомо, коли святкують Новий рік у різних країнах

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