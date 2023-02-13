При цьому інші іноземні військові вже проходять навчання в країні.

Австрія відмовляється тренувати українських військових на бойових танках Leopard 2.

Як повідомляє Kurier, це рішення підтвердила міністерка оборони країни Клаудія Таннер у письмовій заяві для Ö1 Morgejournal.

"Це було суверенне рішення кожної держави підтримувати Україну в рамках своїх законів", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Як зазначає видання, Австрія має єдиний танковий батальйон, який базується у Вельсі. Він налічує 48 бойових танків Leopard 2. На австрійських "Леопардах" навчаються іноземні солдати, зокрема, з країн НАТО Угорщини та Чехії.

Поставки західних танків в Україну

У січні Україна отримала перші обіцянки від країн-партнерів поставити танки західного зразка. Спочатку президент Польщі Анджей Дуда вирішив передати 14 танків Leopard 2.

Потім Великобританія пообіцяла передати 14 своїх танків Challenger 2. В даний час українські танкісти вже знаходяться на острові і навчаються роботі з цими машинами.

25 січня уряд Німеччини офіційно схвалив передачу Україні 14 танків Leopard 2 і дав зелене світло іншим країнам на реекспорт таких танків в Україну. Пізніше були обіцяні додаткові танки.

Згодом стало відомо, що українські військові почнуть навчання на танках Leopard 2 в Німеччині вже в середині наступного тижня.

Вас також можуть зацікавити новини: