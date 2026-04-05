У Німеччині молодь масово відмовляється від військової служби, - DW

Німеччина опинилася перед складним викликом: армії катастрофічно не вистачає людей, а молодь масово обирає шлях "відмов". Хоча служба формально залишається добровільною, запровадження обов’язкових анкет та медичних оглядів з 2026 року викликало хвилю протестів, повідомляє DW.

Як йдеться у матеріалі, ситуація загострилася через обговорення можливої атаки Росії на територію НАТО. Це змусило багатьох юнаків шукати способи легально уникнути служби.

З початку 2026 року в Німеччині діють нові правила. Тепер кожен юнак, якому виповнюється 18 років, зобов'язаний заповнити спеціальну анкету Бундесверу.

"Ти зацікавлений стати солдатом?" – одне з питань. Молоді чоловіки можуть відповісти за шкалою від нуля до 10, де нуль означає, що вони "не мають інтересу".

За наявними даними, анкета містить також питання про фізичну форму та освіту. Проте навіть позначка "нуль" не звільняє від обов'язків: молоді чоловіки, народжені з 2008 року, тепер зобов’язані проходити медичний огляд у військового лікаря. Для жінок ці процедури залишаються добровільними.

Рекордні цифри та "совість"

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році кількість відмовників почала стрімко зростати. Як повідомив представник Федерального управління у справах сім'ї та громадянського суспільства (BAFzA), кількість заявок на відмову від служби з міркувань совісті зростає в геометричній прогресії:

У 2025 році було зафіксовано історичний максимум – 3 879 заявок.

Тенденція 2026 року: лише за січень та лютий офіційно зареєстровано вже близько 2 000 заяв.

Студент Філ Веррінг, який організував "шкільний страйк проти обов'язкової служби", прямо заявляє про свої наміри:

"Вони завжди кажуть, що це про захист. Але я не бачу загрози, тому не маю бажання проходити обов'язкову службу в армії. Це лише питання часу, коли обов'язкова військова служба буде впроваджена".

Як працює механізм відмови

Згідно з Конституцією Німеччини, "ніхто не повинен бути змушений до військової служби проти совісті". Це право є реакцією на досвід Другої світової війни. Наразі в країні діє мережа з 200 волонтерських радників, які допомагають складати заяви на відмову.

Лотар Еберхардт, який консультує відмовників уже 50 років, зазначає, що головне – особиста мотивація.

"Яка моральна дилема та індивідуальні обставини людини, що змусили його сказати "ні" війні?" – саме це, за його словами, він намагається з'ясувати під час годинних співбесід.

Як йдеться у публікації, якщо заявку схвалюють, людину не можуть призвати навіть для захисту країни. Філ Веррінг планує використати це право максимально публічно:

"Тоді ми покажемо у публічній акції з гучним викликом, що не маємо жодного бажання бути відправленими на війну".

Загроза для Німеччини

Раніше УНІАН писав, що експерт з безпеки вважає, що BILD та інші аналітики помиляються, якщо думають, що Росія в разі конфлікту з НАТО першою атакує країни Балтії, і називає Німеччину більш ймовірною ціллю.

Він пояснює, що Німеччина – ключовий стратегічний тил НАТО з логістичними вузлами, портами та базами, і удар по ній може паралізувати оборону Альянсу. Він також зазначив на значну російськомовну діаспору в країні та потенційні внутрішні проросійські групи, які Кремль міг би використати.

