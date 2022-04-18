Купити товари в бутиках дорогих брендів в Мілані можна навіть з російським паспортом, але діють деякі обмеження

Російський блогери на весь світ голосять, як їх принижує бренд Chanel, тому що в одному з магазинів Арабських Еміратів змусили підписати лист про заборону носити сумку в Росії. Представники модного будинку інцидент не прокоментували.

Журналісти ТСН з'ясували, чи можна скупитися в бутиках всесвітньо відомих брендів в Мілані з російським паспортом.

У Мілані в магазині Balenciaga журналістка з подругою під виглядом громадянок Російської Федерації спробували купити взуття і речі. Спочатку продавець запитав у керівництва, чи можна продавати товар росіянкам, а коли повернувся, то запитав, Де ж вони живуть. Дівчата відповіли, що найближчі п'ять днів живуть в італійському готелі. У свою чергу продавець зазначив, що в такому випадку для них дівчата є італійками.

У магазині Dior дали дівчину-консультанта з Латвії, коли почули російську мову. Вона зазначила, що з паспортом РФ tax free ніхто не зробить, але приймають Російські кредитки, якщо вони не заблоковані. Також в магазині вибачилися, що в ЄС заборонили повертати податок на додану вартість, який є фактично знижкою для нерезидентів, а ось українцям оформити Tax free можна.

Бренд Louis Vuitton осоромився ще на початку повномасштабної війни Росії проти України, видавши колекцію браслетів з буквою Z, яку досі не зняли з продажу. При цьому консультант запевнив, що карткою російського банку можна розрахуватися, а також радісно показав весь товар, про який запитували, хоча дівчата відразу сказали, що відвезуть його на продаж в РФ.

У магазині Gucci також були раді продати товар росіянам, а на питання про Україну консультант відповіла, що вона про це не говорить.

У магазині Chanel охоронець намагався заборонити зйомку, але після невеликої перепалки співробітники магазини вибачилися і покликали російськомовного консультанта з Білорусі. Дівчина повідомила, що є ліміт в 10 тисяч євро для тих, у кого місце проживання, прописка в Росії і Білорусі. При цьому вона зазначила, що ніякі документи підписувати не треба. За її словами, росіян ніхто не ненавидить, але вони повинні адаптуватися до законів і якщо не буде санкцій, то бренд з радістю відкриє свої бутіки на російській території.

Таким чином історії про відмову продавати що-небудь росіянам не політика брендів, а позиція окремих магазинів.

Як раніше повідомляв УНІАН, російських артистів обурила вимога Chanel до росіян при покупці в магазині підписати відмову від наміру носити продукцію бренду на території РФ. Компанія аргументувала це санкціями, і ось медійні особистості країни-агресора викрили Chanel в "русофобії".

На знак підтримки Росії і в спробах проявити свій патріотизм деякі Російські блогери стали публічно знищувати сумки Chanel.

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