Пілоти не реагували на радіозапити.

Німеччина та Швеція піднімали в повітря винищувачі, щоб перехопити два російських багатоцільових Су-30 над Балтійським морем.

Як повідомляється на сторінці Військово-повітряних сил Німеччини у X, російські літаки зафіксували у небі в суботу, 3 серпня. На перехоплення вилетіли два німецьких євровинищувачі місії НАТО. Зазначається, що російські пілоти вели себе "не агресивно".

Речник військово-повітряних сил розповів Bild, що перехоплення провели біля берегів Латвії. Су-30 могли здійснювати політ у зв'язку з морськими навчаннями РФ, однак росіяни заздалегідь не повідомили план польоту. Транспондери винищувачів були вимкнені, а пілоти не відповідали на радіозапити.

Відео дня

У ВПС зазначили, що останнім часом майже щотижня отримують повідомлення про російські літаки, які не виходять на зв'язок у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Перехоплення літаків РФ

Як відомо, це не перший випадок, коли російські пілоти ігнорують запити країн-членів НАТО. Минулого року винищувач Су-27 протаранив американський БПЛА MQ-9 Reaper над Чорним морем.

А навесні стало відомо про перший випадок перехоплення російських військових літаків поблизу територіальних вод Латвії.

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