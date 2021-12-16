У Росії про терміни поки не говорять.

Президент США Джо Байден повідомив, що збирається взяти участь у ще одних американо-російських переговорах.

Стенограму його відповіді журналістам опубліковано на сайті Білого дому.

Один з кореспондентів запитав Байдена, чи є необхідність у ще одному саміті США і РФ.

"У нас буде тривала розмова", - відповів американський лідер.

Читайте такожБайден пригрозивши Путіну "жахливою ціною" в разі вторгнення РФ в УкраїнуСвоєю чергою прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив у коментарі ТАСС, що можливість розмови існує, але терміни поки не визначено.

Як повідомляв УНІАН, Байден і Путін раніше поспілкувалися через відеозв'язок 7 грудня. Розмова тривала близько двох годин, а основною темою стала ситуація навколо України. Зокрема, президенти обговорили скупчення російських військ біля кордонів України. Байден попередив російського колегу про рішучі економічні та інші заходи в разі посилення військової активності на кордоні з Україною.

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Автор: Катерина Комолова