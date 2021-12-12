Якщо почнеться вторгнення, президент США обіцяє відправити війська на східний фланг НАТО.

Сполучені Штати обіцяють посилити військову присутність на східному фланзі НАТО в разі нового вторгнення російських військових в Україну.

Про це президент США Джо Байден сказав у своєму виступі, текст якого опубліковано на сайті Білого дому.

"Я абсолютно ясно дав зрозуміти президенту Путіну... що якщо він рушить в Україну, економічні наслідки для його економіки будуть руйнівними - руйнівними - це, по-перше. По-друге, ми вважатимемо за необхідне направити більше американських і військ НАТО на східний фланг-до B9 (країни Бухарестської дев'ятки - УНІАН) і всім тим країнам НАТО, де в нас є священне зобов'язання - захищати їх від будь-якого нападу з боку Росії. І номер три, вплив всього цього на Росію і ставлення до неї - погляд решти світу на Росію помітно зміниться. Вона заплатить жахливу ціну", - заявив Байден.

"...ми будемо продовжувати забезпечувати - і ми повинні й продовжуємо забезпечувати - обороноздатність українського народу", - додав президент США.

Водночас він зазначив, що США ніколи не розглядали можливість відправлення наземних військ в Україну.

Читайте такожКремль анонсував нові переговори Путіна та БайденаЯк повідомляв УНІАН, раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що президент Джо Байден підтвердив готовність США надати всю необхідну допомогу, щоб Україна мала можливість "дати будь-яку відсіч".

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен попередив Російську Федерацію про впливові "економічні заходи", які раніше не застосовувалися, в разі вторгнення в Україну.

Високопоставлені чиновники з Держдепу США заявили Києву про малоймовірну перспективу вступу України до НАТО упродовж найближчих 10 років.

11 грудня ЗМІ стало відомо, що в США підготували пакет додаткової військової допомоги для України на суму 200 мільйонів доларів, однак адміністрація Байдена утрималася від її доставки, попри заклики деяких законодавців.

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Автор: Катерина Комолова