У Білому домі кажуть, що вживатимуть кроки у відповідь на шкідливу діяльність РФ.

У Білому домі заявили, що дотримуватимуться твердішої політики стосовно російської агресії, аніж це робив попередній президент Дональд Трамп.

Про це радник з національної безпеки президента Джо Байдена Джейк Салліван сказав на брифінгу у Вашингтоні, стенограма якого розміщена на сайті Білого дому.

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"На відміну від попередньої адміністрації, ми вживатимемо кроки для притягнення Росії до відповідальності за різноманітну шкідливу діяльність, яку вона здійснює. Це стосується втручання у демократію в Америці. Це включає отруєння громадян на європейській землі за допомогою хімічної зброї. Це включає різні хакерські атаки і порушення та багато інших речей. Ми зробимо це в певний час і в обраному нами порядку", - заявив Салліван.

Він висловив переконання, що запровадження Сполученими Штатами відповідних заходів вплине не російську поведінку.

"Чи це завадить Володимиру Путіну чинити усе, що нам не подобається? Звичайно, що ні. Але чи ми вважаємо, що здатні обрати твердішу, більш ефективну лінію, коли справа стосуватиметься російської агресії і поганої російської поведінки? Там, ми вважаємо", - наголосив Салліан.

Що передувало

26 січня Байден під час розмови з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним заявив про підтримку суверенітету України. Він додав, що США твердо відстоюватимуть свої національні інтереси.

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Автор: Віталій Саєнко