У пресслужбі президента не розкривають деталей.

У п'ятницю, 22 листопада, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів телефонну розмову з французьким лідером Еммануелем Макроном.

Як повідомляють у Білому домі, політики обговорили низку глобальних та двосторонніх питань, серед яких повномасштабна війна в Україні та чергове загострення між Ізраїлем та Ліваном. Макрон і Байден зобов'язалися продовжувати тісні консультації:

"Вони обговорили розвиток подій в Україні, а також на Близькому Сході, включаючи зусилля, спрямовані на забезпечення угоди про припинення вогню в Лівані, яка дозволить жителям по обидва боки "блакитної лінії" безпечно повернутися до своїх домівок".

Обстріл України новою ракетою

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада окупаційні війська РФ атакували Дніпро міжконтитентальною балістичною ракетою.

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Кремлівський правитель Путін виступив із заявою, в якій анонсував нові удари, а також пригрозив партнерам Києва, що Росія може бити по їхнім військовим об'єктам.

За його словами, вони застосували ракету середньої дальності "Орешник", однак експерти вважають, що мова йде про РС-26 "Рубіж". Сьогодні в українській розвідці повідомили, що окупанти били з мобільного ракетного комплексу "Кєдр".

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