У Вашингтоні запевнили, що американський президент не збирається відмовлятися від своїх слів про те, що володар Кремля "вбивця".

Президент США Джо Байден проведе зустріч з російським лідером Володимиром Путіним, "коли настане правильний час", - сказали у Білому домі.

Про це пише Reuters, нагадуючи, що цього тижня американський президент в інтерв'ю назвав володаря Кремля "вбивцею".

"Він не збирається відступати. Він буде дуже відвертим і дуже відкритим щодо цих відносин", - сказала прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

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"Президент зустрінеться з президентом Путіним, коли настане правильний час. Президент Байден і президент Путін мають різні погляди на свої країни. Але вони обох згодні з тим, що ми повинні продовжувати шукати способи працювати разом, де наші інтереси збігаються", - додала Жан-П'єр.

Що сказав Байден про Путіна

У великому інтерв'ю для ABC News Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею.

Президент США зазначив, що Путін заплатить за свої злочини, зокрема йшлося про масштабні зусилля Росії очорнити репутацію Байдена напередодні президентських виборів. Він додав, що вже попереджав російського президента про це під час телефонної розмови наприкінці січня.

Після слів Байдена про "Путіна-вбивцю" Росія відкликає на консультації свого посла з Вашингтона. У Москві також звинуватили США у тому, що відносини між країнами у жалюгідному стані.

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Переклад: Лесь Димань