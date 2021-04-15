Виведення військ має розпочатися вже 1 травня і завершитися 11 вересня.

Президент США Джо Байден оголосив, що американські війська будуть виведені з Афганістану у вересні 2021 року.

Виведення військ має розпочатися вже 1 травня і завершитися 11 вересня, повідомляє DW.

Байден попередив, що якщо таліби спробують атакувати під час виведення військ, "ми будемо захищати себе і наших партнерів усіма доступними засобами".

Таким чином, американські військові залишаться в Афганістані на кілька місяців довше крайнього терміну, передбаченого в угоді, укладеній попередньою адміністрацією Дональда Трампа з талібами.

Що цьому передувало

Як відомо, мирна угода, яку США уклало з талібами в 2020 році, передбачала виведення американських військ із країни в травні 2021-го. Проте афганський уряд звинувачує «Талібан» у недостатніх зусиллях для припинення насильства.

Президент США Джо Байден висловив думку, що дотриматися дедлайну 1 травня буде «важко», але, навіть якщо він буде відтермінований, то ненадовго.

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін з неоголошеним візитом 21 березня відвідав Афганістан.

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Автор: Олег Давигора