Президент США Джо Байден вперше прокоментував захоплення влади в Афганістані талібами.
Трансляцію його виступу вів The Guardian.
Байден визнав, що світ зараз бачить "стрімкий крах" афганського уряду, але заявив, що не шкодує про рішення вивести всі війська США з країни.
"Я повністю підтримую своє рішення. Я на власному гіркому досвіді переконався, що ніколи не було відповідного часу для виведення американських військ", - зазначив президент США.
Читайте такожРадник Байдена розкритикував військових Афганістану за відмову захищати країнуБайден зазначив, що він і його команда національної безпеки "ясно усвідомлювали ризики", пов'язані з відходом з Афганістану.
Президент розкритикував афганський уряд за втечу з країни і афганські війська за відмову належним чином захистити свою батьківщину. За його словами, це доводить, що виведення військ було правильним рішенням.
"Це неправильно - наказувати американським військам активізуватися, в той час, як власні збройні сили Афганістану цього не роблять", - сказав Байден.
Він підкреслив, що вони дадуть "швидку і рішучу" відповідь, якщо таліби нападуть на громадян США або спробують зірвати зусилля з евакуації в Кабулі.
"У разі необхідності ми будемо захищати наш народ з нищівною силою", - сказав Байден.
Також президент сказав, що після евакуації США приступлять до завершення своєї місії з виведення військ.
"Події, які ми спостерігаємо зараз, є сумним доказом того, що ніяка військова сила ніколи не зможе створити стабільний, єдиний і безпечний Афганістан", - підкреслив Байден.
Також він зазначив, що Росія і Китай хотіли б, щоб США продовжували витрачати ресурси на Афганістан.
"Я не можу і не буду просити наші війська нескінченно воювати в громадянській війні в іншій країні", - додав він.
Biden says he takes "my share of responsibly" for what is happening Afghanistan: "I'm deeply saddened by the facts we now face, but I do not regret my decision... I cannot and will not ask our troops to fight on endlessly in another country's civil war." https://t.co/almuVAk3AWpic.twitter.com/xJicyWQTTu— CBS News (@CBSNews) August 16, 2021
Ситуація в Афганістані
Як повідомляв УНІАН, 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступають на Кабул.
Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.
Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади.
15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.
Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.