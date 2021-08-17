Він розкритикував афганський уряд і армію.

Президент США Джо Байден вперше прокоментував захоплення влади в Афганістані талібами.

Трансляцію його виступу вів The Guardian.

Байден визнав, що світ зараз бачить "стрімкий крах" афганського уряду, але заявив, що не шкодує про рішення вивести всі війська США з країни.

"Я повністю підтримую своє рішення. Я на власному гіркому досвіді переконався, що ніколи не було відповідного часу для виведення американських військ", - зазначив президент США.

Читайте такожРадник Байдена розкритикував військових Афганістану за відмову захищати країнуБайден зазначив, що він і його команда національної безпеки "ясно усвідомлювали ризики", пов'язані з відходом з Афганістану.

Президент розкритикував афганський уряд за втечу з країни і афганські війська за відмову належним чином захистити свою батьківщину. За його словами, це доводить, що виведення військ було правильним рішенням.

"Це неправильно - наказувати американським військам активізуватися, в той час, як власні збройні сили Афганістану цього не роблять", - сказав Байден.

Він підкреслив, що вони дадуть "швидку і рішучу" відповідь, якщо таліби нападуть на громадян США або спробують зірвати зусилля з евакуації в Кабулі.

"У разі необхідності ми будемо захищати наш народ з нищівною силою", - сказав Байден.

Також президент сказав, що після евакуації США приступлять до завершення своєї місії з виведення військ.

"Події, які ми спостерігаємо зараз, є сумним доказом того, що ніяка військова сила ніколи не зможе створити стабільний, єдиний і безпечний Афганістан", - підкреслив Байден.

Також він зазначив, що Росія і Китай хотіли б, щоб США продовжували витрачати ресурси на Афганістан.

"Я не можу і не буду просити наші війська нескінченно воювати в громадянській війні в іншій країні", - додав він.

Biden says he takes "my share of responsibly" for what is happening Afghanistan: "I'm deeply saddened by the facts we now face, but I do not regret my decision... I cannot and will not ask our troops to fight on endlessly in another country's civil war." https://t.co/almuVAk3AWpic.twitter.com/xJicyWQTTu — CBS News (@CBSNews) August 16, 2021

Ситуація в Афганістані

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступають на Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

Автор: Людмила Жерновська