Генсек ООН заявив, що таліби мають бути "надзвичайно стриманими".

Рада Безпеки ООН закликає до переговорів щодо створення нового уряду та припинення насильства в Афганістані.

Про це йдеться у заяві, опублікованій після екстреного засідання, пише DW.

В ООН відзначили, що у країні необхідно відновити безпеку й порядок.

"Члени Ради Безпеки ООН закликають до негайного припинення всіх бойових дій і формування нового уряду шляхом інклюзивних переговорів", - йдеться в заяві.

Читайте такожБойовики Талібану відправляють афганських жінок по домівках і забороняють їм працювати - ЗМІТакож вони вважають, що в Афганістані потрібно сформувати єдиний, інклюзивний та представницький уряд. В його складі мають бути жінки.

У заяві йдеться, що має бути посилена діяльність з надання гуманітарної допомоги країні, а "усі сторони" мають сприяти цьому.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав талібів "бути надзвичайно стриманими". Він підкреслив, що охочим необхідно дати можливість залишити країну.

Ситуація в Афганістані

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступають на Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

Автор: Людмила Жерновська