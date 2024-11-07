Чинний американський лідер зауважив, що країна побачила Камалу Гарріс, якою він глибоко захоплюється.

Чинний президент США Джо Байден прокоментував поразку Камали Гарріс на виборах. Він зауважив, що кандидатка від демократів вступила у перегони за надзвичайних обставин, йдеться у заяві на сайті Білого дому.

"Америка побачила Камалу Гарріс, яку я знаю і якою глибоко захоплююся. За надзвичайних обставин вона взяла на себе відповідальність і очолила історичну кампанію, яка втілила те, що можливо, якщо керуватися сильними моральними принципами і чітким баченням нації… для всіх американців", - сказав Байден.

Він також додав, що рішення запропонувати Гарріс посаду віцепрезидентки у 2020 році було найпершим і найкращим. Байден не сумнівається, що віцепрезидентка "продовжуватиме боротьбу цілеспрямовано, рішуче і з радістю".

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"Вона продовжуватиме бути чемпіоном для усіх американців... Вона продовжуватиме бути лідером, на якого наші діти будуть рівнятися протягом наступних поколінь, оскільки вона залишає слід для майбутнього Америки", - зауважив Байден.

Трамп переміг на виборах у США

5 листопада у США відбулися президентські вибори. Перемогу на них здобув республіканець Дональд Трамп. Низка іноземних лідерів, зокрема президент України, уже привітали його з перемогою.

Зеленський підкреслив, що провів чудову телефонну розмову з Трампом, під час якої лідери домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати нашу співпрацю.

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