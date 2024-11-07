Чинний президент США Джо Байден прокоментував поразку Камали Гарріс на виборах. Він зауважив, що кандидатка від демократів вступила у перегони за надзвичайних обставин, йдеться у заяві на сайті Білого дому.
"Америка побачила Камалу Гарріс, яку я знаю і якою глибоко захоплююся. За надзвичайних обставин вона взяла на себе відповідальність і очолила історичну кампанію, яка втілила те, що можливо, якщо керуватися сильними моральними принципами і чітким баченням нації… для всіх американців", - сказав Байден.
Він також додав, що рішення запропонувати Гарріс посаду віцепрезидентки у 2020 році було найпершим і найкращим. Байден не сумнівається, що віцепрезидентка "продовжуватиме боротьбу цілеспрямовано, рішуче і з радістю".
"Вона продовжуватиме бути чемпіоном для усіх американців... Вона продовжуватиме бути лідером, на якого наші діти будуть рівнятися протягом наступних поколінь, оскільки вона залишає слід для майбутнього Америки", - зауважив Байден.
Трамп переміг на виборах у США
5 листопада у США відбулися президентські вибори. Перемогу на них здобув республіканець Дональд Трамп. Низка іноземних лідерів, зокрема президент України, уже привітали його з перемогою.
Зеленський підкреслив, що провів чудову телефонну розмову з Трампом, під час якої лідери домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати нашу співпрацю.