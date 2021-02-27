Розвідка США заявляє, що наслідний принц Саудівської Аравії вважав журналіста загрозою королівству.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман особисто схвалив вбивство журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це йдеться у відповідному звіті розвідки США, пише НВ.

"За нашими оцінками, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммад бен Салман схвалив операцію в Стамбулі із захоплення або вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі", - сказано в звіті.

Розвідка заявляє, що наслідний принц вважав журналіста загрозою королівству. Мухаммеда бен Салмана також звинувачують в численних порушеннях прав людини.

Після оприлюднення звіту держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про запровадження санкцій щодо 76 громадян Саудівської Аравії: щодо цих осіб запроваджуються обмеження на в'їзд до США, повідомляє DW.

Водночас щодо самого кронпринца бен Салмана США санкції не запроваджує.

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Вбивство Хашоггі: деталі злочину

Джамаль Хашоггі був по-звірячому вбитий бійцями спецгрупи з Ер-Ріяда у саудівському консульстві в Стамбулі в жовтні 2018 року. Досі невідомо, хто віддав наказ здійснити цей злочин. Мухаммед бін Салман взяв на себе відповідальність за те, що трапилося, проте заперечує, що він наказав убити журналіста.

У грудні 2019 року суд Саудівської Аравії засудив п'ятьох осіб до смертної кари у справі про вбивство Хашоггі. Ще троє засуджені в загальній складності до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у спробі замести сліди злочину.

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Автор: Олег Давигора