Однією з його жертв був 11-річний хлопчик, чиє тіло розчинили в кислоті.

Колишній ватажок сицилійської мафії Джованні Бруска сьогодні вийшов з в'язниці. Він зізнався у вбивстві понад 100 людей включно з колишнім прокурором Італії Джованні Фальконе, який займався переслідуванням злочинних кланів.

Однак, Бруска став інформатором, допомігши італійським прокурорам арештувати інших злочинців. Тож тепер його звільнили після 25 років за ґратами, - пише BBC. І це викликало обурення родичів його жертв в Італії. Впродовж чотирьох років Бруска повинен буде дотримуватися режиму умовно-дострокового звільнення.

Хто такий Джованні Бруска?

64-річний екс-злочинець був одним з ключових лідерів сицилійської мафії "Коза Ностра". В 1992 році він скоїв одне з найгучніших вбивств в Італії, заклавши вибухівку на дорозі поблизу Палермо. Бомба вбила відомого борця з мафією Джованні Фальконе, який проїжджав по цій дорозі на автомобілі. Дружина і троє охоронців прокурора теж загинули.

Читайте такожРозшукуваний мафіозі з Італії викрив себе через кулінарні відео на YouTubeЧерез два місяці був вбитий також колега Фальконе - Паоло Борселліно. Це сколихнуло Італію й призвело до запровадження нових жорстких законів для боротьби з мафією. Бруска зізнався у своїй причетності до більш ніж 100 вбивств. Одним з найжорстокіших з них було вбивство Джузеппе Ді Маттео, 11-річного сина іншого мафіозі, який зрадив Бруску. Хлопця викрали й катували, перш ніж задушити. Його тіло розчинили в кислоті. Тож сім'я не змогла поховати хлопця.

Бруску арештували в 1996 році. Тоді він погодився стати державним свідком, щоб скоротити свій тюремний термін. Екс-ватажок мафії допоміг слідчим відстежити інших гангстерів, відповідальних за кілька нападів у 1980-х і 1990-х роках.

Реакція в Італії

Звільнення Бруски розлютило родичів його жертв. Дружина одного з з загиблих охоронців Фальконе Тіна Монтінаро сказала, що вона обурена виходом екс-ватажка мафії на свободу.

"Ця держава проти нас. Після 29 років ми досі не знаємо правду про ту бійню. А Джованні Бруска, чоловік, який знищив мою сім'ю, тепер вільний", - сказала Монтінаро.

Марія Фальконе, сестра загиблого італійського прокурора, сказала, що її "засмутили" новини. Але закон дав право Брусці залишити в'язницю. Кілька італійських політиків теж засудили звільнення колишнього ватажка мафії.

Читайте такожForeign Policy: Мафія захоплює владу по всьому світі завдяки COVID-19"Після 25 років у в'язниці бос мафії Джованні Бруска - вільна людина. Це не та "справедливість", на яку заслужили італійці", - сказав лідер правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні.

"Це удар в живіт, який не дає дихати", - сказав лідер ліво-центристської "Демократичної партії" Енріко Летта.

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Переклад: Лесь Димань