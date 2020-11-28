Невелике послаблення обмежень відбувається на тлі покращення епідеміологічної ситуації.

Наступного тижня Бельгія послабить коронавірусні обмеження і знову відкриє всі магазини, однак бари та ресторани залишаться зачиненими.

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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прем'єр-міністра Александра де Кроо.

"Магазини, які вважаються другорядними, були закриті в Бельгії 2 листопада. Тепер вони працюватимуть, однак люди повинні здійснювати покупки поодинці та не можуть залишатися в одному магазині більше ніж 30 хвилин. Нові заходи будуть діяти до 15 січня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що музеї та басейни також можуть відновити роботу з вівторка.

"У переддень Різдва початок комендантської години, який зараз припадає на 22:00, у Валлонії та в Брюсселі буде перенесено на північ", - підкреслює видання.

Домогосподарства зможуть запросити ще одну додаткову людину на святкування Різдва, а люди, які живуть одні, можуть запросити двох гостей.

Напередодні Нового року такого послаблення правил не буде, феєрверки будуть заборонені.

Зимові поїздки та поїздки в червоні зони категорично не рекомендуються. Контроль на кордонах буде посилено. Де Кроо заявив, що він зв'язався з урядами Швейцарії та Австрії, щоб попросити їх закрити гірськолижні курорти. Обидві країни виступають проти цього.

Невелике послаблення обмежень відбувається на тлі покращення епідеміологічної ситуації. За офіційними даними, з 17 по 23 листопада за день реєстрували в середньому 2765 випадків зараження - значно менше, ніж тижнем раніше.

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Автор: УНІАН