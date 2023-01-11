На сайті виникла проблема з шахрайськими реєстраціями.

Росіяни спробували зірвати онлайн-аукціон, на якому продавали малюнки британського художника Бенксі, щоб зібрати гроші для України.

Про це повідомляється на сайті благодійної організації Legacy of War Foundation. Під час прийому заявок на 50 принтів Бенксі вартістю 5000 фунтів стерлінгів вони зафіксували 3500 шахрайських реєстрацій з Росії.

"В даний час ми переглядаємо зареєстровані заявки і незабаром повідомимо успішним кандидатам. Дякую за підтримку. Сайт отримав понад 1 мільйон запитів (і 3500 ворожих атак з російських IP-адрес), тому ми будемо вдячні вам за терпіння", - йдеться в повідомленні на сайті.

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Бенксі підтримує Україну

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня художник опублікував знімок своєї нової роботи в Instagram. Він повідомив, що виставить 50 таких малюнків на аукціон, а всі виручені кошти відправить на допомогу Україні.

Гроші повинні піти на закупівлю машин швидкої допомоги, генераторів, газових оборгівачів та електрообладнання.

Нагадаємо, що восени Бенксі таємно прибув в Україну і створив сім графіті. Пізніше він опублікував відео зі своєї поїздки в Instagram.

На початку грудня Ірпінська міська рада визнала його почесним громадянином міста.

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